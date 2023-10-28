Решение нового правительства Словакии прекратить военную помощь Украине должно касаться только поставок от армии, но не коммерческих продаж.

Об этом заявил Петер Пеллегрини - спикер парламента страны, чья партия входит в коалицию с победившим недавно на выборах Робертом Фицо, сообщает служба новостей BBC.

Фицо на этой недели заявил, что Братислава не будет оказывать военную помощь Украине, на чем он настаивал во время избирательной кампании.

"Пусть лучше 10 лет ведут переговоры о мире, чем 10 лет убивают друг друга без всякого результата", - говорил Фицо.

Пеллегрини заявил, что он выступает за продолжение выполнения заказов для Украины, сделанных на коммерческой основе: "Если кто-то заказывает и платит за эти системы, то это поддержка словацкой промышленности".

Оборонная промышленность Словакии, наряду с другими странами Центральной и Восточной Европы, получила дополнительный импульс на фоне усилий по оказанию помощи Украине в борьбе с российским вторжением, отмечает Reuters.

В частности, Германия, Дания и Норвегия год назад заявили, что приобретут для Украины 16 гаубиц Zuzana-2 словацкого производства, напоминает агентство.

Ранее победивший на выборах в Словакии Фицо заявил, что хочет как можно скорее начать переговоры по Украине.

Мы анализировали в отдельном материале, что означает победа партии Роберта Фицо в Словакии.