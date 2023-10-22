У победителя выборов в Словакии - экс-премьера Роберта Фицо - есть личная причина, по которой он не любит Украину. Зимой 2009 года, когда Фицо был премьером, в его страну остановился транзит российского газа через Украину.

Об этом пишет Politico.

Отключение обходилось словацкой экономике примерно в 100 миллионов евро в день, поскольку заводы были вынуждены закрыться. "В отчаянии" Фицо позвонил Владимиру Путину, тогдашнему премьер-министру России, и премьеру Украины Юлии Тимошенко - чтобы возобновить подачу газа.

14 января словацкая делегация во главе с Фицо приземлилась в Киеве для встречи с Тимошенко. Украинцы заставили словаков дожидаться три часа. А затем пригласили на встречу, на которой, к их удивлению, присутствовали представители прессы.

"Под включенными камерами Тимошенко в течение 20 минут ругала Фицо за то, что тот встал на сторону Москвы в газовом споре", - пишет издание.

"Это была абсолютно неприятная ситуация. Фицо покраснел от гнева. Это была катастрофа. Он был унижен", - сказал высокопоставленный словацкий чиновник, знакомый с событиями 2009 года.

После, словаки вылетели в Москву, где их приветствовал Путин на торжественной церемонии в Георгиевском зале Кремля.

"После этого Фицо начал занимать откровенно антиукраинскую позицию", - сказал Александр Дулеба, старший научный сотрудник Словацкой ассоциации внешней политики. "Он сказал, что нам не нужно поддерживать украинцев, мы не нужны Украине, они с нами не ведут серьезных разговоров. Это личное".

16 января тогдашний президент Словакии Иван Гашпарович также прилетел в Киев, чтобы встретиться со своим коллегой Виктором Ющенко. Тот пообещал, что "Нафтогаз" возобновит транзит в Словакию, но затем пришел глава компании и заявил, что это невозможно.

"Украинцам удалось тогда унизить и премьер-министра, и президента Словакии", - заявил высокопоставленный чиновник.

Ранее в правительстве Словакии подтвердили, что прекращают оказывать военную помощь Украине.

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