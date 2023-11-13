Франция больше не хочет передавать Украине оружие со своих складов. Киев теперь должен будет заказывать пушки у заводов-производителей, что гораздо дольше по срокам.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в эфире телеканала LCI.

"Сейчас мы ведем переговоры с украинскими коллегами, чтобы стимулировать Украину покупать новые гаубицы за счет средств из специального фонда, и чтобы французским военным больше не пришлось передавать орудия из своих арсеналов", - сказал Лекорню.

Из бюджета Франции в этот фонд выделено 200 млн евро. Париж хочет, чтобы эти деньги можно было тратить только на заказы у французских поставщиков, которые наращивают темпы производства.

"Продолжать оказывать помощь Украине - это лучшее, что мы можем сделать, это то, что может дать им шанс одержать победу", - добавил Лекорню.

Ранее издание The Wall Street Journal назвало войну в Украине "гигантской ярмаркой вооружений". Производители могут показать всему миру свое оружие, протестировать его в реальном бою, а дебаты вокруг характеристик различных орудий "могут помочь сформировать военные закупки на долгие годы вперед".

Также газета The New York Times писала, что Запад хочет увеличить производство оружия в Украине.