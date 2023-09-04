Журналист Дмитрий Гордон приехал на Майдан Независимости в Киеве, чтобы убрать фанерную фигуру со своим портретом и надписью, что он является "российским пропагандистом".

Видео визита публикуют столичные телеграм-каналы.

На площади у Гордона произошла стычка с неизвестными военными, которые выставили "инсталляцию". В частности, Гордон устроил препирательство с немолодым мужчиной в военной форме.

"Кто-то на Москву поедет..." - произносит на видео мужчина.

"ФСБшная тля, иди отсюда. Зубы сделай себе. Погань, зубы сделай!" - отвечает Гордон оппоненту.

Затем журналист в третий раз повторяет фразу насчет зубов, на что мужчина в форме с обидой в голосе говорит, что зубов его лишили такие, как Гордон, на Евромайдане.

Ранее Гордон объяснял, почему его трое сыновей не воюют на фронте в рядах ВСУ. Он сообщил, что его старший сын страдает серьезным заболеванием, "с которым не то, что в армию, а вообще жить тяжело". Что касается двух других сыновей, то, по словам Гордона, оба живут в США.

Также журналист жаловался на резкое ухудшение своего материального состояния после начала войны.