Журналист Дмитрий Гордон в разговоре со своей женой Олесей Бацман рассказал о резком ухудшении своего материального благосостояния после российского вторжения.

"Война началась. У меня в кармане 20 тысяч долларов. Недвижимость не работает, не сдается практически вся. А что сдается, то уходит на оплату коммунальных платежей огромных. И все, мы приплыли", - сказал Гордон.

Поэтому, говорит он, ему пришлось продать одну машину ("Майбах"), и сейчас он будет продавать вторую (джип "Мерседес"). Как заявляет Гордон, частично эти деньги уходят на помощь армии.

Ранее мы писали о громком скандале между Дмитрием Гордоном и Александром Поворознюком. Президент футбольного клуба "Ингулец" Поворознюк назвал журналиста и экс-главу СБУ Игоря Смешко агентами ФСБ. А Гордон в ответ назвал Поворознюка "жирной свиньей". В связи с этим он потребовал от Поворознюка либо предъявить доказательства, либо извиниться.

Гордон заявил, что Поворознюк "получит по заслугам", а позже президент "Ингульца" оказался в базе "Миротворец" по обвинению в "ограблении Украины".

Позже Поворознюк обратился к Гордону и применил к сайту "Миротворец" такие эпитеты, как "продажный" и "еб@чий".