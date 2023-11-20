Опубликовано новое вечернее обращение президента.

Основное в вечернем обращении Владимира Зеленского:

Прокомментировал визит в Киев министра обороны США Ллойда Остина, с которым обсуждали ситуацию на фронте. Есть новый пакет вооружений, будет больше артиллерии и снарядов.

Рассказал о совещаниях с внешней и военной разведками, а также с премьер-министром. Последний сообщил, в том числе, о росте товарооборота с Румынией до 4 млрд долларов.

Война в Украине идет уже 635-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военные паблики и западные СМИ пишут, что на юго-востоке от Авдеевки россияне прорвали оборону ВСУ, которая держалась с 2014 года. Deep State уточняет, что россияне продвинулись в районе станции Ясиноватая-2 в авдеевской промзоне. Под Бахмутом россияне продолжают наступать севернее Клещеевки. Также активные бои ведутся под Старомайорским на Времьевском выступе.

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