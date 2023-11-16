Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в четверг, 16 ноября.

Главное из заявлений президента:

Поблагодарил военных за 16 сбитых прошлой ночью "Шахедов". Рассказал об онлайн-встрече с украинскими журналистами и офлайн-встрече с западными. Прокомментировал визит в Киев нового министра иностранных дел Британии Дэвида Кэмерона.

Напомним, в Воздушных силах сообщили, что Россия изменила тактику атак беспилотниками. Обычно РФ атакует Украину дронами ночью, а сегодня сделала это утром. В такое время сбивать их тоже сложно из-за густого тумана.

Война в Украине идет уже 631-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 630-го дня масштабного вторжения. Наиболее горячей точкой фронта остается Авдеевка. По данным западных СМИ, армия РФ продвигается к западу от железнодорожной ветки, обходя Авдеевку с севера. Из разных источников поступает информация и об увеличении динамики продвижения российских войск под Купянском. Также не теряет актуальности тема западной помощи Украине. В США Палата представителей продлила временное финансирование правительства без выделения средств Украине.

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