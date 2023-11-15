Появилось традиционное вечернее обращение Владимира Зеленского.

Основное в обращении президента:

Сообщил о совещании с главой СБУ, посвященном борьбе с коллаборантами и теми, кто раскалывает страну изнутри. Прокомментировал ракетные удары россиян по Селидово Донецкой области и Запорожской области, где в результате погибли спасатели. Рассказал о телефонных разговорах с премьер-министрами Италии и Канады Джорджей Мелони и Джастином Трюдо, а также с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

Война в Украине идет уже 630-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российская армия усилила штурмы на ряде направлений: под Авдеевкой, Купянском и Донецком. Продолжаются бои вокруг Крынок на левобережье Херсонской области. Там без существенных изменений.

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