Россия готовится к зиме, однако воздушный щит Украины крепче, чем в прошлом году.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в воскресенье, 12 ноября, в вечернем видеообращении.

"Мы прошли уже почти половину ноября и должны быть готовы к тому, что враг может увеличить количество ударов дронами или ракетами по нашей инфраструктуре. И у нас в Украине все внимание должно быть сосредоточено на защите, ответах террористам, на всем том, что Украина может сделать, чтобы облегчить нашим людям прохождение этой зимы и увеличить возможности наших воинов", - сказал президент.

Зеленский поблагодарил всех партнеров, которые помогли Украине с системами ПВО.

"Пэтриоты", "Насамсы", "Айрисы", "Рэйвены", "Хоки", другие системы. Не обо всем сейчас можем говорить открыто, но украинский воздушный щит уже сильнее прошлогоднего. Уже другие возможности, но еще не полная защита всей территории, к сожалению. И мы работаем, чтобы сделать его еще более сильным. Каждая страна, каждый лидер, помогающий нам усиливать ПВО, помогают защищать жизнь", - добавил президент Украины.

Напомним, на днях в Воздушных силах сообщили, что Украина получит третий комплекс ПВО Patriot.

Также недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине на боевое дежурство встали дополнительные системы ПВО NASAMS.