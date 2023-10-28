Украина и США создали "гибридные" системы противовоздушной обороны.

Об этом пишет газета The New York Times.

Американские официальные лица называют данную комбинацию вооружений FrankenSAM.

Она позволяет запускать современные зенитные ракеты западного калибра с модернизированных советских пусковых установок.

Первый вариант сочетает пусковые установки "Бук" и ракеты Sea Sparrow, второй - советские радары и ракеты Sidewinder. Системы прошли испытания на военных базах в США и поступят на вооружение ВСУ до конца этой осени.

Также издание пишет, что на этой неделе в Украине начала работать ракетная система Hawk времён холодной войны.

По словам NYT, Украина "отчаянно нуждается" в системах ПВО накануне зимы.

Ранее Германия заявила, что готовит пакет военной помощи Украине, куда войдут системы ПВО.

"Тот, кто инвестирует в Украину сейчас, инвестирует в будущего члена Евросоюза", - отметил канцлер ФРГ Шольц.

Он сообщил, что в новом пакете будут системы ПВО Patriot, Iris-T6, Gepard и прочее.

Мы также сообщали, что Испания передаст Украине пусковые установки для ЗРК Hawk.