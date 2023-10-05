Испания приняла решение передать Украине шесть пусковых установок для зенитно-ракетных комплексов Hawk по итогам переговоров главы правительства Педро Санчеса и президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщила пресс-служба испанского правительства, пишет La Moncloa.

Во время переговоров главы Украины и Испании обсудили текущую ситуацию на фронте, в связи с этим Санчес предложил Зеленскому новые системы противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками, а также соответствующее обучение для украинских солдат и оборудование для разминирования.

"По итогам сегодняшних переговоров с президентом Зеленским испанское правительство предоставит Украине шесть пусковых установок Hawk для борьбы с возможными российскими бомбардировками гражданских объектов и критической инфраструктуры, а также для защиты нового зернового коридора", – говорится в сообщении.

Также сегодня Зеленский провел в Гранаде встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Об этом украинский президент написал в своем Телеграме.

"Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой Patriot на зимние месяцы", – отметил Зеленский.

Вчера стало известно, что Германия предоставит Украине систему ПВО Iris-T и зенитные установки Gepard для прикрытия черноморских и дунайских портов.

Также вчера сообщалось, что Украина вместе с США начнет производить системы ПВО на украинской территории.