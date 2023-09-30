Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник ("Марсель") заявил, что 90% украинской ПВО в Харьковской области было уничтожено в первые дни полномасштабного вторжения.

Об этом он рассказал в фильме Дмитрия Комарова.

По его словам, россияне знали расположение и схемы всех командных пунктов ПВО, возведенных еще при СССР. И первые ракеты полетели именно по этим координатам.

Также Мельник сообщил, что практически вся бригада 302-го зенитно-ракетного полка была уничтожена.

"90% противовоздушной обороны было уничтожено. Я тогда связался с командиром бригады 302 зенитно-ракетного полка и говорю: "Где? Почему не работаем?". А он говорит: "У меня практически вся бригада уничтожена"", – рассказал военный.

Но у бригады еще оставались ракеты С-300, которые военные сумели поставить на боевое дежурство и "сделать так, чтобы российская авиация не продолжала налеты на мирный город Харьков", отметил Мельник.

Ранее мы писали, что по данным британской разведки, РФ потеряла в боях 90 самолетов с начала полномасштабной войны в Украине.

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