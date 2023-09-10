В Харькове в ходе обстрелов с начала полномасштабного вторжения разрушено около 5000 домов, 500 из них не подлежат восстановлению.

Об этом заявил мэр города Игорь Терехов.

По его данным, без крова осталось около 150 тысяч харьковчан (то есть - около 10% от постоянного довоенного населения города).

"За прошлый год нам удалось отстроить 200 домов, сейчас в работе еще 60 домов, которые мы надеемся закончить к отопительному сезону", - сказал Терехов.

Напомним, ранее Терехов сообщил, что Харьков можно восстановить за два-три года после окончания войны.

Также мы рассказывали, как живет Изюм через год после освобождения. До начала полномасштабного вторжения РФ в городе проживали около 50 тысяч человек. После начала боевых действий, в ходе которых Изюм был разрушен, большинство жителей покинули город. Мирная жизнь постепенно налаживается, но медленно.

Война в Украине идет уже 564-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 сентября 2023 года в онлайне.

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