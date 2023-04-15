Харьков можно восстановить за два-три года после окончания войны.

Такую оценку дал мэр города Игорь Терехов в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас разрушенных зданий в Харькове очень много. А без жилья остались около 150 тысяч человек. В то же время за прошлый год восстановили 200 многоэтажек, а на данный момент ремонтируют еще полсотни зданий.

"Что касается сроков восстановления Харькова, все это зависит не только от нас, но и от тех средств, которые мы будем использовать для этого, от возможностей бюджета. Мы рассчитываем где-то на два-три года полного восстановления города после таких ужасных разрушений", - сказал Терехов.

Ранее мы писали, что в конце февраля Игорь Терехов заявил о том, что в Харькове разрушено более пяти тысяч домов, из них примерно 500 не подлежат восстановлению. По словам мэра, харьковчанам, которые остались без жилья, предоставляются общежития.

Также "Страна" публиковала фото домов в Харькове, пострадавших в результате обстрелов и уже отремонтированных. На снимках изображены дома на улице Кооперативной, улицах Космонавтов и Холодногорской, на улице Танкопия и на Большой Кольцевой.