Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине на боевое дежурство встали дополнительные системы ПВО NASAMS.

Об этом он сообщил по итогам ежедневного селектора.

"Получил отчеты о поступлении боеприпасов, техники и оборудования за последние сутки. На боевое дежурство встали дополнительные системы NASAMS от партнеров. Своевременное усиление нашей ПВО к зиме", - написал президент.

Также он заслушал доклад разведок о ситуации на временно оккупированных территориях, в Черноморском регионе и в странах ОДКБ.

Напомним, что Путин 9 ноября приедет в Казахстан на переговоры с президентом Токаевым.

Ранее мы писали, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал Запад производить более дешевые зенитные системы, поскольку ракеты "Patriot", SAMP/T, NASAMS и IRIS-T слишком дороги, чтобы сбивать ими "Шахеды".

Война в Украине идет уже 622-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 ноября 2023 года в обновляемом онлайне .

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