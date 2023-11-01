Появилось новое вечернее обращение Владимира Зеленского.

Его публикуют официальные аккаунты Зеленского и его офиса.

Основное в традиционном вечернем обращении президента:

Сообщил, что ночью ПВО сбила 18 российских беспилотников "Шахед" и одну ракету, но есть и прилеты.

Рассказал о селекторных совещаниях с военными и правительством.

Заявил, что Украина делает всё, чтобы ничто не помешало вступлению страны в Евросоюз.

Война в Украине идет уже 616-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Силах обороны юга сообщили, что ВСУ добиваются "неплохих результатов" на левом берегу Херсонской области, однако освещению это пока не подлежит. Этой ночью Украина сбила 18 из 20 "Шахедов" и одну авиаракету Х-59. В Кременчуге "Шахед" попал в нефтеперерабатывающий завод.

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