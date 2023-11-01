Зеленский рассказал украинцам, сколько беспилотников и ракет противника сбила ПВО Украины. Вечернее обращение
Появилось новое вечернее обращение Владимира Зеленского.
Его публикуют официальные аккаунты Зеленского и его офиса.
Основное в традиционном вечернем обращении президента:
- Сообщил, что ночью ПВО сбила 18 российских беспилотников "Шахед" и одну ракету, но есть и прилеты.
- Рассказал о селекторных совещаниях с военными и правительством.
- Заявил, что Украина делает всё, чтобы ничто не помешало вступлению страны в Евросоюз.
Война в Украине идет уже 616-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Силах обороны юга сообщили, что ВСУ добиваются "неплохих результатов" на левом берегу Херсонской области, однако освещению это пока не подлежит. Этой ночью Украина сбила 18 из 20 "Шахедов" и одну авиаракету Х-59. В Кременчуге "Шахед" попал в нефтеперерабатывающий завод.
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