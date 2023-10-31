Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение во вторник, 31 октября.

Основное из сказанного президентом:

1. Прошло заседание Ставки, где рассматривали работу зернового коридора и защиту портов;

2. Министры обороны и стратегической промышленности доложили об увеличении производства военной техники и боеприпасов;

3. Зеленский рассказал о совещании по подготовке к переговорам с ЕС о вступлении в объединение;

4. Сообщил о телефонном разговоре с премьером Болгарии.

Ранее Кабинет министров анонсировал изменения в правила экспорта аграрной продукции.

Война в Украине идет уже 615-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Под Авдеевкой россияне возобновили атаки возле Спартака (с юга) и Каменки (на севере). Армия РФ перешла к "активным действиям" под Бахмутом. В Украине планируют запустить "смарт-мобилизацию".

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