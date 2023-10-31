Зеленский рассказал украинцам о защите зерновых коридоров и военном производстве. Вечернее обращение
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение во вторник, 31 октября.
Основное из сказанного президентом:
1. Прошло заседание Ставки, где рассматривали работу зернового коридора и защиту портов;
2. Министры обороны и стратегической промышленности доложили об увеличении производства военной техники и боеприпасов;
3. Зеленский рассказал о совещании по подготовке к переговорам с ЕС о вступлении в объединение;
4. Сообщил о телефонном разговоре с премьером Болгарии.
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