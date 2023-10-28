Кабинет министров Украины меняет правила экспорта аграрной продукции. Ожидается, что постановление с новыми нормами будет опубликовано в понедельник, 30 октября.

Об этом сообщает "Украинская зерновая ассоциация".

Целью изменений называют борьбу с теневым рынком и невозвратом валютной выручки в страну.

Теперь компаниям-экспортерам нужно будет стать на учёт в государственном аграрном реестре. Туда поместят лишь действующие компании, которые зарегистрированы как налогоплательщики не позднее 23 февраля 2022 года.

Компании также не должны иметь долгов по возврату валютной выручки. Иначе экспортёру придётся получать лицензию на экспорт.

Ещё одним нововведением будет изменение процедуры возврата НДС экспортёрам - оно будет происходить только после возвращения валютной выручки государству. Срок её возврата уменьшен со 180 до 90 дней.

Кроме того, Нацбанк запретит компаниям закрывать счета для снятия валютного контроля.

Ранее министры сельского хозяйства Украины и Польши обсудили план действий по экспорту зерна.

Мы также сообщали, что власти Румынии утвердили механизм защиты своих фермеров от импорта зерна из Украины. Он согласован с Киевом.