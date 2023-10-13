Правительство Румынии утвердило постановление, которое регулирует импорт четырех сельхозкультур из Украины.

Об этом сообщил на брифинге министр сельского хозяйства страны Флорин Барбу.

"Сегодня правительство приняло чрезвычайное постановление, которое защищает румынских фермеров от импорта зерна из Украины. На основе механизма, согласованного с Украиной, мы устанавливаем процедуру, согласно которой разрешаем импорт пшеницы, кукурузы, подсолнечника и сои только на основании соглашения о реализации на рынке, выданного министерством сельского хозяйства и сельского развития", - сказал Барбу.

По его словам, импорт украинского зерна будет возможен только для румынских фермеров и переработчиков, которые документально подтвердят, что оно необходимо для пополнения запасов. Кроме того, перерабатывать или использовать в качестве корма можно только то зерно, которое соответствует стандартам качества, подтвержденным сертификатами ANSVSA на основании полученных и проанализированных образцов.

"Я не могу допустить, чтобы на румынский рынок попали продукты, пораженные болезнями и вредителями, или которые не на 100% безопасны для нашего потребления. Механизм согласован как с нашими фермерами, так и с властями Украины", - отметил министр.

Отвечая на вопрос о возможном расширении списка агропродукции, которая будет подлежать лицензированию, Барбу сообщил, что пока такого решения нет, однако на следующей неделе состоятся переговоры с румынскими переработчиками и ритейлерами. С ними будет обсуждаться целесообразность каких-либо изменений.

На днях Владимир Зеленский объявил о скором открытии нового "зернового коридора", который будет проходить через Молдову и Румынию.

Между тем Польша, Чехия, Венгрия и Словакия ждут, что Украина отзовёт жалобу из ВТО на запрет ввоза своей агропродукции в эти страны.