Президент Польши Анджей Дуда заявил, что решение ввести односторонний запрет на импорт украинской агропродукции было правильным, так как польские фермеры обеспечивают продовольственную безопасность страны.

Об этом он сказал в эфире телеканала TVP1.

"Я считаю правильным решением то, что польское правительство сохранило запрет на продажу украинского зерна на польском рынке. Однако я абсолютно уверен, что необходимо сделать все, чтобы обеспечить максимально возможный транзит", – заявил Дуда.

По его словам, украинское зерно "не дошло до тех стран, которые в нем нуждались", а попало на такие рынки, как польский.

"Польскому правительству пришлось пойти на радикальные шаги, чтобы поддержать польских фермеров, защитить наш рынок и сельское хозяйство", – сказал президент Польши.

Ранее лидер оппозиции Польши Дональд Туск раскритиковал решение правительства ввести односторонний запрет на импорт украинской агропродукции.

Напомним, Украина уже подала иск во Всемирную торговую организацию против Польши, Венгрии и Словакии в связи с запретом на ввоз зерна.