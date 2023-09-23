Ссора Польши с Украиной "разозлила многих в Европе" и подняла вопрос о европейском единстве.

Об этом пишет CNN.

С одной стороны источники телеканала в Евросоюзе и НАТО не верят, что Польша прекратит поставки оружия Киеву или как-то существенно урежет его поддержку.

"Поляки жизненно заинтересованы в том, чтобы Украина выиграла эту войну, поскольку в противном случае они столкнутся напрямую со своим заклятым врагом (Россией), но сейчас им приходится играть мускулами из-за выборов", - заявил журналистам неназванный представитель ЕС.

С другой стороны, еврочиновникам "трудно переоценить уровень гнева на Польшу".

"Украина уже предложила Польше решение по зерну. Вот почему они так злятся на Польшу. Как и 24 государства-члена, над которыми Польша в течение 18 месяцев издевалась за то, что они не сделали достаточно для поддержки Украины", - заявил европейский дипломат.

Он назвал позицию Польши "отчаянной попыткой мобилизовать избирателей".

"Если вам нечего предложить, вы начинаете создавать и обвинять внешнего врага, чтобы прикрыть провалы внутренней политики", - заявил источник.

Но CNN усматривает в позиции Варшавы и более глубокую проблему.

В настоящее время Украина пытается вступить в Евросоюз. Но если бы это произошло сейчас, большая часть субсидий, которые поступают государствам-членам, в том числе для сельского хозяйства, вместо этого пошла бы в Украину.

"Попробуйте продать это польским фермерам", - пишет телеканал.

Также ряд стран может не устраивать, что членство даст Украине "огромное влияние в институтах ЕС" - Европарламенте и Евросовете, говорится в публикации.

Напомним, на днях президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с "утопающим, который может утащить на глубину".

Ранее мы детально анализировали, почему резко обострились отношения Киева и Варшавы.