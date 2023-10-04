Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы ввела ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. Ее ввоз будет лицензироваться.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Комиссия обосновала свое решение необходимостью защитить внутренний рынок.

Незадолго до принятия решения молдавские аграрии из ассоциации "Сила фермеров" потребовали введения запрета на импорт сельхозпродукции из Украины. Фермеры угрожали массовыми акциями протеста, так как импорт более дешевой украинской продукции мог привести к их банкротству.

Согласно решению Нацкомиссии, импорт украинских пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника будет разрешаться только на основании лицензии, выданной министерством сельского хозяйства и пищевой промышленности. Запрос на получение лицензий могут подавать производители масел и жиров, производители мукомольной продукции, производители корма и животноводы. Ограничения не действуют на импорт определенных позиций, важных для проведения посевных работ.

В течение 15 дней профильное министерство подготовит нормативную базу и сформирует специальную комиссию, которая будет заниматься выдачей лицензий.

Ранее мы писали, что власти Болгарии готовы ограничить поставки украинского подсолнуха на фоне массовых акций протеста, которые проводят болгарские сельхозпроизводители.

Напомним, Украина подала иски в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии в связи с запретом этими странами на ввоз украинского зерна.