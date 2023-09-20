Власти Болгарии готовы ограничить поставки украинского подсолнуха на фоне массовых акций протеста, которые проводят болгарские сельхозпроизводители.

Об этом во время короткого интервью журналистам сообщил премьер-министр Болгарии Николай Денков.

По словам Денкова, в ближайшее время в Болгарию будут запрещены поставки украинского подсолнуха, кроме того, он проведёт переговоры с представителями Украины в отношении запрета на ввоз некоторых других продуктов.

Глава правительства также отметил, что качество украинской сельхозпродукции соответствует европейским требованиям, но, если будут выявлены нарушения, поставки товаров, которые не соответствуют регламенту, будут прекращены.

Как мы сообщали, в Болгарии фермеры начали блокировать дороги в знак протеста против ввоза украинского зерна и потребовали отставки правительства.

Напомним, когда стало известно, что болгарские фермеры планируют крупномасштабные протесты, Денков назвал аграриев своей страны "террористами".

Ранее парламент Болгарии проголосовал за снятие запрета на импорт украинской агропродукции.