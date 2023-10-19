Власти Казахстана опровергли введение запретов на экспорт каких-либо товаров в Россию в связи с антироссийскими санкциями.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства торговли и интеграции республики, пишут российские издания.

Регулирование торговых отношений двух стран происходит в полном соответствии с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе, заявили в ведомстве.

В министерстве добавили, что 106 видов товаров, о которых упомянул вице-министр, входят в перечень товаров двойного назначения. И подчеркнули, что экспортный контроль товаров двойного назначения осуществляется уже свыше 20 лет.

Известно, что Запад называет Казахстан в числе стран, через которые РФ ввозит подсанкционные товары.

Напомним, сегодня агентство "КазТАГ" со ссылкой на вице-министра торговли и интеграции страны Кайрата Торебаева сообщило, что Казахстан запретил экспорт 106 видов товаров в РФ из-за западных санкций. Заявлялось, что речь идет о товарах как казахстанских, так и иностранных производителей. В частности, о запчастях для дронов, специальной электронике, чипах и так далее.

Ранее сообщалось, что ЕС может запретить продажу компонентов для беспилотников в страны, где Россия и Иран их выкупают.

Между тем издание Newsweek писало, что в обход санкций Россия уже закупила западные компоненты для вооружений на десятки миллиардов.