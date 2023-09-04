Запад давит на Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), чтобы прекратить поставки в Россию товаров двойного назначения.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

В публикации говорится, что на этой неделе страну посетят чиновники из США, Великобритании и Евросоюза.

Представитель ОАЭ заверил журналистов, что находится в тесном диалоге с международными партнерами, в частности, по экспорту продукции двойного назначения, такой как чипы, электронные компоненты и т.д.

"Официальные лица обращаются за помощью ко всем странам, которые используются для обхода экспортных ограничений и перенаправления запрещенных товаров российским конечным потребителям", - отметил в беседе с журналистами представитель Госдепартамента США.

США и ЕС обеспокоены тем, что все больше товаров западного производства в обход санкций попадают в Россию - в частности из ОАЭ, Китая, Армении и других стран.

Ранее чиновники по санкциям из США, Британии и ЕС посещали Турцию и Казахстан, чтобы убедить власти этих стран не допустить попадания товаров двойного назначения в РФ.

Напомним, по данным Newsweek, в обход санкций Россия уже закупила западные компоненты для вооружений на десятки миллиардов.

А в начале лета в Госдепе США заявляли, что экспорт микрочипов для военной промышленности России вернулся к довоенным показателям.