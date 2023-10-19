Казахстан запретил экспорт 106 видов товаров в РФ из-за западных санкций.

Об этом сообщает агентство "КазТАГ" со ссылкой на вице-министра торговли и интеграции страны Кайрат Торебаев.

"Мы ввели ограничение на экспорт товаров, предназначенных для военных целей. Это 106 различных видов. Их экспорт полностью ограничен. Указанные 106 наименований товаров не производятся в Казахстане, а ранее реэкспортировались через Казахстан. Импорт в Казахстан осуществляется, но экспорт – нет. Они (производятся - Ред.) не только на Западе, но в и других странах", - сказал он.

Речь идет о товарах как казахстанских, так и иностранных производителей. В частности, о запчастях для дронов, специальной электронике, чипах и так далее.

Действия Казахстана прокомментировал в своем телеграм-канале глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Группа Макфола-Ермака работала с нашими партнерами, чтобы как можно больше важных для производства оружия компонентов россияне не могли получать через третьи страны", - написал Ермак.

Ранее сообщалось, что ЕС может запретить продажу компонентов для беспилотников в страны, где Россия и Иран их выкупают.

Однако санкции не всегда срабатывают. Так, данные российской таможни показывают, что в прошлом году несмотря на рестрикции в РФ были ввезены запчасти для самолетов производства Boeing, Airbus и других компаний. Стоимость ввезенных деталей составляет миллионы долларов.