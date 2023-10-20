В ответ на решение США ужесточить контроль над поставками микросхем Китай ограничил экспорт графита - Reuters
Китай, занимающий доминирующее положение в мировых поставках графита (в 2022 году около 65% мировых поставок и 100% на некоторые готовые изделия), ввел экспортные ограничения на этот ключевой материал в аккумуляторах электромобилей.
Об этом сообщает Reuters.
Решение рассматривается как ответ на недавнее ужесточение администрацией президента США Джо Байдена контроля за экспортом в Китай передовых микросхем искусственного интеллекта.
Пекин подверг решения США критике, заявив, что они выходят за рамки концепции национальной безопасности и равносильны одностороннему запугиванию.
Ограничения, вероятно, приведут к эскалации напряженности между двумя странами в отношении цепочек поставок технологий, пишет Reuters.
Напомним, с 1 августа Китай ограничил вывоз из страны галлия и германия - металлов, используемых в производстве полупроводников и электроники.
А с 1 сентября китайские поставщики сократили продажи комплектующих для беспилотников. Как писала газета The New York Times, из-за этого украинские военные испытывают нехватку компонентов для дронов, что даёт преимущество россиянам на поле боя.