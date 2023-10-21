Литва предлагает Евросоюзу запретить экспорт в Россию кнопок, гвоздей, спиц для вязания, швейных игл и радиаторов.

Об этом пишет издание EUobserver.

По мнению литовских властей, это должно оказать негативное влияние на российское промышленное производство.

Ограничения прорабатываются в рамках двенадцатого пакета санкций, введение которого запланировано на октябрь.

Напомним, в середине сентября Евросоюз начал готовить двенадцатый пакет санкций против РФ. По данным Bloomberg, новый пакет ограничительных мер будет включать запрет на импорт алмазов из России, о котором предварительно договорились страны G7 ("Большой семерки").

А недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пауза по санкциям против России затянулась.

Как мы сообщали, 23 июня был введен в действие одиннадцатый пакет санкций Евросоюза против РФ. В частности, он включал в себя запрет транспортировки нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба", ограничение въезда в еврозону для российских грузовых прицепов, санкции против 70 физических и 30 юридических лиц и меры против обхода ранее введенных ограничений.