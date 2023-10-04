Правительство Канады разрешало канадскому бизнесу обходить санкции, введенные против России. Об этом пишет местное издание Le Devoir, проанализировав федеральные данные о международной торговле.

Правительство подтвердило изданию данную информацию.

Le Devoir пишет, что канадское правительство "с величайшей осмотрительностью" выдало местным компаниям более 10 специальных разрешений, которые разрешают экспорт в Россию материалов и оборудования, которое может быть использовано для производства оружия или разведки нефти и полезных ископаемых.

С марта 2022 года объем этих транзакций достиг почти 2,8 млн долл. Последняя транзакция состоялась в феврале 2023 года.

Были и разрешения на импорт отдельной российской продукции из сферы строительства и геологоразведки, материалов и морепродуктов - на 47 млн долл.

В Amnesty International заявили, что данная информация "поднимает вопросы" о "реальной политической воле" наказать РФ.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский призвал активизировать работу по новому санкционному пакету Евросоюза.

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