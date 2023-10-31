Владимир Зеленский предложил Верховной Раде расторгнуть консульское соглашение с РФ.

Соответствующий законопроект о прекращении действия консульской конвенции между Украиной и Российской Федерацией появился на сайте парламента.

Пока его текст не опубликован.

В апреле Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством России, расположенным по адресу Воздухофлотский проспект, 27 в Соломенском районе столицы.

На это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия примет "соответствующие меры" и в отношении украинского посольства в Москве.

Война в Украине идет уже 615-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Под Авдеевкой россияне возобновили атаки возле Спартака (с юга) и Каменки (на севере). Армия РФ перешла к "активным действиям" под Бахмутом. В Украине планируют запустить "смарт-мобилизацию".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.