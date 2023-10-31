Все больше российских артистов, которые ранее выступили против вторжения в Украину, сейчас идут на компромиссы с Кремлем ради возможности давать концерты и зарабатывать на родине.

Об этом рассказывают российские оппозиционные СМИ.

По их данным, для таких артистов у Кремля есть "система покаяния": сначала нужно высказаться в поддержку "специальной военной операции", как в РФ называют вторжение, а затем выступить перед российскими военными и публично помочь фонду "Доктор Лиза", рассказав трогательную историю о пострадавших детях Донбасса.

По такому пути пошли лидер группы "Звери" Роман Билык (известный как Рома Зверь), выступивший летом перед российскими военными в Донецкой области, а также Диана Арбенина из "Ночных снайперов", исполнившая песню с женой военнослужащего.

Источники изданий говорят, что Билык встречался с представителями администрации Владимира Путина, которые поставили ему ультиматум: "Хочешь концерт - поезжай на Донбасс".

В такой же ситуации оказался актер Алексей Серебряков, которому пригрозили отменой спектакля из-за антивоенной позиции играющей в нём Ксении Раппопорт. В Кремле артисту велели записать видео о помощи детям Донбасса.

Подобное предложение поступало и лидеру "ДДТ" Юрию Шевчуку, но тот предпочел отмену концертов.

Главным цензором культурной сцены в Кремле называют начальника управления администрации президента по общественным делам Сергея Новикова. У него с визитами бывают и посредники из рядов деятелей культуры. Например, режиссёр Фёдор Бондарчук просил за актёра Данилу Козловского, спектакли с участием которого отменили из-за антивоенной позиции. Однако "переговорщик" не преуспел в этом. А вот актёру Павлу Деревянко Бондарчук смог помочь. Но тому пришлось съездить на Донбасс.

Между тем в Украине СБУ сообщила о новом подозрении российской певице Юлии Чичериной, которая поддерживает российское вторжение. Теперь в Украине ей грозит пожизненное заключение.

По данным следствия, накануне 2023 года она опубликовала на своем Ютуб-канале видеообращение с призывом к украинским военным сдаваться в плен и угрозами ссылки в российские концлагеря в Сибири. Также она ездила на оккупированные территории Украины, где распространяла российскую пропаганду.

В этот раз ее обвиняют по трем статья Уголовного кодекса - вдобавок к тем двум, по которым уже идет следствие.

Напомним, весной прошлого года Офис генпрокуратура Украины сообщил о подозрении Чичериной в надругательстве над государственными символами Украины.

Еще до масштабного вторжения Чичерина получила паспорт "ЛНР".