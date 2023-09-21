Музыкант Борис Гребенщиков оскорбил участников своей группы "Аквариум", назвав их "патриотами Z".

Об этом заявил гитарист "Аквариума" Алексей Зубарев на своей странице в Фейсбук.

"Боря оскорбил свою группу. Людей, которые сразу согласились все подписать письмо от имени ВСЕЙ группы. Обозвал их зэдами. Думаю, единственная причина то, что есть вопросы, почему нет полного состава на концертах. Отмазался. Манипулятор. Боря врёт, как Вова. Прощай, А. И б." – написал Зубарев.

Ранее мы приводили заявление Гребенщикова о том, что некоторые люди в его группе "вдруг стали патриотами Z".

"Это все равно, что сыграть на Вудстоке и сказать: "Да! Убивайте и насилуйте вьетнамцев!" Что-то не очень сочетается. Мне жаль этих людей. Что еще я могу сказать? Кто-то думает, кто-то нет", – сказал Гребенщиков.

Напомним, в конце июня Минюст РФ признал Бориса Гребенщикова иностранным агентом. Ведомство заявило, что музыкант выступал против проведения "специальной военной операции" в Украине и давал концерты в других странах "с целью оказания финансовой помощи Украине".