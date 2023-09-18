Российский музыкант Борис Гребенщиков, выступающий против войны, рассказал, почему не дает концерты в Украине.

Об этом пишет Financial Times.

"Половина украинцев думают: "О, хороший русский – это мертвый русский". Я получаю много подобных писем", – заявил музыкант.

В России Гребенщиков не был уже более полутора лет и в ближайшее время не собирается приезжать туда.

Последний концерт "Аквариума" в России состоялся в Санкт-Петербурге в ночь перед началом боевых действий в феврале 2022 года.

"Некоторые люди в моей группе вдруг стали патриотами Z. Это все равно, что сыграть на Вудстоке и сказать: "Да! Убивайте и насилуйте вьетнамцев!". Что-то не очень сочетается. Мне жаль этих людей. Что еще я могу сказать? Кто-то думает, кто-то нет", – рассказал Гребенщиков.

С тех пор музыкант ушел из группы и в настоящее время гастролирует как БГ+.

Напомним, в конце июня Минюст РФ признал Бориса Гребенщикова иностранным агентом. Ведомство заявило, что музыкант выступал против "специальной военной операции" в Украине и давал концерты в других странах "с целью оказания финансовой помощи Украине".

А перед этим музыканта оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии.