Ракетный удар по поминкам в селе Гроза, где погибли 59 человек, нанесла Россия. В ходе своего расследования миссия ООН нашла "разумные основания" для такого вывода.

Как передает Reuters, об этом сообщила на брифинге в Женеве пресс-секретарь Управления ООН по правам человека Лиз Тросселл.

"Во время нападения не было никаких признаков присутствия военнослужащих или каких-либо других законных военных целей в кафе или рядом с ним", - заявила она.

По предварительным данным, удар наносился ракетой "Искандер", которых нет на вооружении Украины.

Ранее постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что в селе Гроза нанесли удар по "подельникам националиста".

При этом журналисты американской газеты Washington Post написали, что в военной форме видели лишь одно тело. Почти все погибшие при ударе по кафе в селе Гроза были мирными жителями, резюмировали они.

Напомним, удар по селу Гроза Купянского района Харьковской области был нанесен 5 октября.

Война в Украине идет уже 615-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Под Авдеевкой россияне возобновили атаки возле Спартака (с юга) и Каменки (на севере). Армия РФ перешла к "активным действиям" под Бахмутом. В Украине планируют запустить "смарт-мобилизацию".

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