Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в воскресенье, 29 октября.

Главное из заявлений президента:

Назвал "хорошей новостью" заявление сопредседателей саммита по Украине, который состоялся на Мальте. Рассказал о подготовке к важным шагам в обороне и развитии отношений с Евросоюзом уже в ноябре. Упомянул о жестоких обстрелах Украины российскими войсками и поблагодарил украинских защитников за стойкость.

Напомним, во время встречи на Мальте Киев договорился со странами "глобального Юга" готовить саммит мира. Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал "заявление сопредседателей" по результатам встречи, где со странами "глобального Юга" обсуждалась формула президента Украины Владимира Зеленского по окончанию войны.

Также накануне Владимир Зеленский опубликовал обращение к участникам мирного саммита по Украине на Мальте.

Война в Украине идет уже 613-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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