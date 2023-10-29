Глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак опубликовал "заявление сопредседателей" по результатам встречи на Мальте, где со странами "глобального Юга" обсуждалась формула президента Украины Владимира Зеленского по окончанию войны.

Соответствующий пост Андрей Ермак разместил в своем Telegram-канале.

По словам главы ОП, всего было представлено 66 государств и международных организаций (сколько именно стран, Ермак не уточнил).

Участники "предметно обсудили ключевые принципы, на которых должен быть достигнут и основываться всеобъемлющий, справедливый и крепкий мир для Украины".

Стороны проработали следующие направления: "Ядерная и радиационная безопасность", "Продовольственная безопасность", "Энергетическая безопасность", "Освобождение всех пленных и депортированных лиц" и "Восстановление территориальной целостности Украины".

Обсуждалось также проведение "Глобального саммита мира" на уровне глав государств. Есть договоренность "осуществлять необходимые шаги для подготовки к проведению этого мероприятия".

"То есть конкретики по времени его проведения нет", - комментирует опубликованное заявление Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее СМИ писали, что встречу по Украине на этот раз проигнорировал Китай.

Также накануне Зеленский опубликовал обращение к участникам мирного саммита по Украине на Мальте.