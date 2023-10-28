Сегодня, 28 октября, на Мальте стартовал третий мирный саммит по Украине, на котором присутствуют представители более 65 стран.

Об этом сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Дипломатические усилия Украины приносят результаты: международная поддержка украинской Формулы мира растет. Большое количество стран Глобального Юга, вовлеченных во встречу, является подтверждением этому. Это действительно демонстрация того, что мир заинтересован в справедливости и победе Украины", - написал он.

На саммите присутствуют представители Запада и Глобального юга.

По словам Ермака, будут представлены и обсуждены конкретные планы реализации 5 пунктов Формулы мира:

ядерная безопасность,

энергетическая безопасность,

продовольственная безопасность,

гуманитарное направление (освобождение пленных и депортированных лиц),

восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка.

"Эти планы были наработаны рабочими группами, в которые вошли представители посольств разных стран, а также эксперты", - отметил глава ОП.

Ранее мы писали, что Китай не принимает участия во встрече советников по национальной безопасности по поводу Украины на Мальте.

Также мы сообщали, что украинский президент пригласил представителя Саудовской Аравии поучаствовать в саммите по украинской "формуле мира" на Мальте.