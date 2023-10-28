Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к участникам встречи на Мальте, где представители Украины и Запада обсуждают параметры окончания войны со странами "глобального Юга".

Соответствующее видео Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале.

Встреча началась сегодня, 28 октября. По словам президента, к ней присоединились представители 66 стран.

При этом Зеленский не уточнил, кто именно из стран "глобального Юга" участвует в саммите.

Ранее агентство Reuters написало, что Украина планирует, что на встрече на Мальте будет решен вопрос о проведении глобального мирного саммита позднее в этом году.

"Переговоры помогут оценить способность Украины и Запада заручиться постоянной и более широкой поддержкой, особенно на глобальном Юге, поскольку конфликт в Израиле доминирует в заголовках, перемещая фокус с Киева", - говорилось в публикации.

Также сообщалось, что Китай не принимает участия во встрече советников по национальной безопасности по поводу Украины на Мальте.

Напомним, на днях Зеленский пригласил представителя Саудовской Аравии поучаствовать в саммите по украинской "формуле мира" на Мальте.