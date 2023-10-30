Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в понедельник, 30 октября.

Главное из заявлений президента:

Сообщил о продвижении вперед в районах Марьинки и Бахмута (Генштаб ВСУ в своей вечерней сводке об этом не сообщал). Заявил о вине Кремля в отсутствии контроля за собственной территорией, что привело к беспорядкам в Дагестане. Рассказал о переговорах с премьером Нидерландов и встрече с делегацией Конгресса США. Сообщил о совещаниях по международной политике и планам по евроинтеграции.

Напомним, что сегодня командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что армия РФ перешла к "активным действиям" под Бахмутом. По его словам, россияне пытаются остановить продвижение ВСУ и восстановить утраченное положение, используя десантные подразделения.

Война в Украине идет уже 614-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военные эксперты считают, что Авдеевка оказалась под угрозой окружения. В России заявляют о сбитии 36 дронов над Черным морем и северо-западной частью оккупированного Крыма. На Мальте прошел третий мирный саммит по Украине.

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