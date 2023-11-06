Владимир Зеленский внес в парламент закон о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней - до 14 февраля 2024 года.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале народный депутат Ярослав Железняк.

По его оценке, голосование за принятие закона скорее всего состоится 8 ноября.

На фотокопии документа он датирован сегодняшним днем.

2 ноября Железняк уже писал, что Верховная Рада на новой неделе может продлить мобилизацию и военное положение в Украине.

Напомним, в середине августа президент Украины подписал законы об очередном продлении военного положения и мобилизации в стране еще на 90 суток - до 15 ноября.

Война в Украине идет уже 621-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 620-го дня. Как заявили в этот день в американском Институте изучения войны, россияне готовят новый массированный штурм Авдеевки. На этом фоне динамично развивается ситуация на фронте по линии реки Днепр в Херсонской области - там идут ожесточенные бои. Одной из главных тем воскресенья стал произошедший накануне, 3 ноября, удар ракетой "Искандер" по построению служащих 128-й штурмовой бригады, в результате которого погибли военные и гражданские лица.

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