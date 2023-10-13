Украина попросила некоторые страны-партнеры передать ей системы ПВО на время зимы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Одессе.

"Есть системы, которые придут и будут у нас, а есть системы, которые мы ищем и нашли, чтобы их взять на зимний период", - сказал он.

По словам президента, руководство Украины активно работает над увеличением количества систем ПВО, в том числе для защиты энергетической инфраструктуры и зернового коридора.

"У нас есть мощный план того, что нам нужно. И он действительно разработан в деталях, и у наших партнеров это есть - у всех европейских партнеров, партнеров из США, из Азии и так далее. Это сложное задание, каждый месяц у нас добавляются системы", - добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Испания передаст Украине пусковые установки для ЗРК Hawk, а Германия готовится обеспечить ПВО Patriot.

Война в Украине идет уже 597-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Россияне снова наносили удары по Авдеевке. В городе в основном пытаются попасть по многоэтажным зданиям. Не прекращают силы РФ и штурмовые действия по позициям вокруг города. Также вчера в Одесской области прилеты были в Измаильском районе. Там зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и жилых домов.

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