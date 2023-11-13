Вечером 13 ноября президент Владимир Зеленский выпустил ежедневное видеообращение.

Основное в сегодняшнем вечернем обращении президента:

1. Сообщил о докладах военной разведки и СВР, но без подробностей.

2. Рассказал о совещании с дипломатами по началу переговоров по членству в ЕС, сказал, что все условия Брюсселя нужно выполнить.

3. Сообщил о присвоении крымскотатарскому лидеру Мустафе Джемилеву звания Героя Украины в связи с его 80-летием.

Война в Украине идет уже 628-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Под Бахмутом Россия перешла в новую атаку. На Запорожском направлении ВСУ имели успех возле Вербового. Deep State пишет, что россияне вошли в село Степное к северо-западу от Авдеевки. На окраине населенного пункта противник захватил несколько домов, которые уничтожила украинская артиллерия.

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