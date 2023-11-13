Вступление в ЕС и звание Героя Украины для Мустафы Джемилева. Вечернее обращение Владимира Зеленского
Вечером 13 ноября президент Владимир Зеленский выпустил ежедневное видеообращение.
Основное в сегодняшнем вечернем обращении президента:
1. Сообщил о докладах военной разведки и СВР, но без подробностей.
2. Рассказал о совещании с дипломатами по началу переговоров по членству в ЕС, сказал, что все условия Брюсселя нужно выполнить.
3. Сообщил о присвоении крымскотатарскому лидеру Мустафе Джемилеву звания Героя Украины в связи с его 80-летием.
Война в Украине идет уже 628-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Под Бахмутом Россия перешла в новую атаку. На Запорожском направлении ВСУ имели успех возле Вербового. Deep State пишет, что россияне вошли в село Степное к северо-западу от Авдеевки. На окраине населенного пункта противник захватил несколько домов, которые уничтожила украинская артиллерия.
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