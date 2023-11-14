Российские штурмы под Авдеевкой и визит украинской делегации в США. Вечернее обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение во вторник, 14 ноября.
Главное из заявлений президента:
- Сообщил о сильных российских штурмах, особенно в Донецкой области; по его словам, технику и людей армия РФ под Авдеевкой теряет быстрее, чем ранее под Бахмутом.
- Рассказал о селекторном совещании по ситуации на фронте, где докладывали главком, разведка, СБУ и министр обороны.
- Прокомментировал визит в США украинской делегации во главе с Андреем Ермаком, ее задача – добиться усиления санкций против РФ.
- Рассказал о совещании с международниками о подготовке второго саммита по экспорту украинского зерна.
Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский предупредил, что российская армия чаще применяет беспилотники и атакует на нескольких направлениях.
Война в Украине идет уже 629-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Поступает все больше информации о том, что россияне активизировались под Бахмутом. Под Авдеевкой продолжаются российские атаки из Красногоровки к северу от города. В Херсоне вчера снова был масштабный обстрел. Погибли три человека, пятнадцать ранены.
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