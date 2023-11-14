Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение во вторник, 14 ноября.

Главное из заявлений президента:

Сообщил о сильных российских штурмах, особенно в Донецкой области; по его словам, технику и людей армия РФ под Авдеевкой теряет быстрее, чем ранее под Бахмутом. Рассказал о селекторном совещании по ситуации на фронте, где докладывали главком, разведка, СБУ и министр обороны. Прокомментировал визит в США украинской делегации во главе с Андреем Ермаком, ее задача – добиться усиления санкций против РФ. Рассказал о совещании с международниками о подготовке второго саммита по экспорту украинского зерна.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский предупредил, что российская армия чаще применяет беспилотники и атакует на нескольких направлениях.

Война в Украине идет уже 629-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Поступает все больше информации о том, что россияне активизировались под Бахмутом. Под Авдеевкой продолжаются российские атаки из Красногоровки к северу от города. В Херсоне вчера снова был масштабный обстрел. Погибли три человека, пятнадцать ранены.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.