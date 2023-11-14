Российские войска увеличили использование дронов-камикадзе и атакуют на нескольких направлениях.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в своем телеграм-канале.

"Несмотря на большие потери, россияне атакуют наши части, которые обороняются в районе Купянска. Кроме того, враг увеличил использование дронов-камикадзе. На севере и юге от Бахмута российские войска пытаются перехватить инициативу путем проведения контратак", – сказал командующий.

Ранее сообщалось, что РФ стала чаще использовать модернизированные дроны "Ланцет" для атак на украинские самолеты.

Война в Украине идет уже 629-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Поступает все больше информации о том, что россияне активизировались под Бахмутом. Под Авдеевкой продолжаются российские атаки из Красногоровки к северу от города. В Херсоне вчера снова был масштабный обстрел. Погибли три человека, пятнадцать ранены.

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