Поздно вечером, 13 ноября, по Изюмскому району Харьковской области ударили шесть беспилотников "Шахед". Целью стало предприятие гражданского назначения. Силы ПВО сбили четыре дрона

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

По данным Олега Синегубова, были зафиксированы повреждения гражданского предприятия, возник пожар. Обошлось без пострадавших.

Напомним, ночью 14 ноября россияне запустили по Украине девять беспилотников "Шахед". Силы ПВО сбили семь из них.

Война в Украине идет уже 629-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Поступает все больше информации о том, что россияне активизировались под Бахмутом. Под Авдеевкой продолжаются российские атаки из Красногоровки к северу от города. В Херсоне вчера снова был масштабный обстрел. Погибли три человека, пятнадцать ранены.

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