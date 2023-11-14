Ночью 14 ноября россияне запустили по Украине девять беспилотников "Шахед". Силы ПВО сбили семь из них.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Также был удар двух ракет: авиационной Х-35 и баллистической "Искандер-М". Их перехватить не удалось.

Ранее мы писали, что в России сделали аналог беспилотника "Шахед" устойчивее к системам РЭБ и улучшили его навигацию.

Также на днях сообщалось, что РФ атаковала баллистической ракетой Киев. Ее сбил комплекс Patriot.

А в Киевской области две ракеты попали в поле между двумя населенными пунктами.

Война в Украине идет уже 629-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Поступает все больше информации о том, что россияне активизировались под Бахмутом. Под Авдеевкой продолжаются российские атаки из Красногоровки к северу от города. В Херсоне вчера снова был масштабный обстрел. Погибли три человека, пятнадцать ранены.

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