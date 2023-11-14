Ночью силы ПВО сбили семь "Шахедов", выпущенных РФ
Ночью 14 ноября россияне запустили по Украине девять беспилотников "Шахед". Силы ПВО сбили семь из них.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Также был удар двух ракет: авиационной Х-35 и баллистической "Искандер-М". Их перехватить не удалось.
Ранее мы писали, что в России сделали аналог беспилотника "Шахед" устойчивее к системам РЭБ и улучшили его навигацию.
Также на днях сообщалось, что РФ атаковала баллистической ракетой Киев. Ее сбил комплекс Patriot.
А в Киевской области две ракеты попали в поле между двумя населенными пунктами.
Война в Украине идет уже 629-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Поступает все больше информации о том, что россияне активизировались под Бахмутом. Под Авдеевкой продолжаются российские атаки из Красногоровки к северу от города. В Херсоне вчера снова был масштабный обстрел. Погибли три человека, пятнадцать ранены.
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