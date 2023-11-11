Ночью, 11 ноября, российская армия атаковала Днепропетровскую область ударными БпЛА "Shahed-136/131". Часть БПЛА сбили силы противовоздушной обороны. Известно, что два из них прилетели по зданиям.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ночью враг массированно атаковал область беспилотниками. Пять из них были сбиты нашими защитниками – в Павлоградском, Каменском, Днепровском и Криворожском районах. Два "шахеда" попали по зданию. Есть разрушение. Возник пожар", - говорится в сообщении.

Место и характер ущерба не уточняется.

Также удары об ударах "Шахедов" сообщали в Одесской области. Представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона заявила, что попадания были по неиспользуемым зданиям. По ее словам, в регионе сбиты четыре беспилотника.

Губернатор Олег Кипер сообщил, что россияне ударили ракетами и БПЛА по Одесской области.

"Ракетами ударили дважды в Одесский район. Оккупанты попали по дачному кооперативу. Пострадали три человека, 96-летняя женщина госпитализирована, состояние стабильное. Также есть попадание в припортовую инфраструктуру, люди не пострадали", - написал он.

После ракет террористы запустили ударные БПЛА.

Напомним, что сегодня ночью россияне атаковали Украину ударными БПЛА и несколькими ракетами разных типов. В результате противовоздушного боя уничтожены 19 вражеских ударных БпЛА "Shahed-136/131".

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