Сегодня ночью россияне атаковали Украину ударными БПЛА и несколькими ракетами разных типов. В результате противовоздушного боя уничтожены 19 вражеских ударных БпЛА "Shahed-136/131".

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Ночью Украину атаковал 31 "Шахед". Также россияне нанесли три ракетных удара: ракетами "Оникс", Х-31 и С-300.

ПВО работала в прифронтовых регионах, а также в Днепропетровской, Одесской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Киевской областях.

Для отражения воздушного нападения были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Напомним, ночью 10 ноября силы противовоздушной обороны сбили пять из шести беспилотников "Шахед", запущенных РФ по Украине. Также уничтожена авиаракета X-59 над Днепропетровской областью.

Война в Украине идет уже 626-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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