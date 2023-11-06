"Укроборонпром" заявил о начале серийного производства украинского аналога беспилотников "Шахед" с дальностью полета до тысячи километров.

Об этом сообщил генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин в интервью изданию "Экономическая правда".

"В Украине много государственных и частных производителей. У нас есть аналог "Шахеда", а есть и более мощные модели, потому что "Шахеды" так далеко не летают. Мы сейчас сосредоточились на производстве более сложных и дорогостоящих проектов с высокими характеристиками", – рассказал Сметанин.

По его словам, Силы обороны уже заказывают новый дрон для своих операций.

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что к концу 2023 года Украина будет производить десятки тысяч дронов в месяц.

Также агенство Reuters писало, что авиаконцерн "Антонов" запускает производство беспилотных летательных аппаратов. В прошлом "Антонов" уже производил беспилотники, в частности, модель "Горлица", но грузовые самолеты были его основным направлением деятельности. Источник агентства заявил, что опыт компании в области грузовых самолетов может быть применен к беспилотникам дальнего действия.