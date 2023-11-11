Во время утренней воздушной атаки две ракеты попали в поле между двумя населенными пунктами Киевской области.

Об этом заявил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

"По оперативной информации, взрывной волной повреждены пять частных жилых домов. В частности, кровли, выбиты окна. Также есть незначительные повреждения хозяйственных помещений и одного из частных предприятий. Погибшие и пострадавшие отсутствуют", - заявил Кравец.

Ранее паблики сообщали о прилете по Бориспольскому району.

В МВД показали фото пострадавших от взрывной волны домов в Киевской области.

Напомним, по предварительной информации, Киевскую область атаковали баллистической ракетой. В Воздушных силах сообщили, что сигнал воздушной тревоги сработал с опозданием из-за скорости ракеты. Силы ПВО отразили атаку.

Ночью Украину атаковал 31 "Шахед", сбить удалось 19 из них. Также россияне нанесли три ракетных удара: ракетами "Оникс", Х-31 и С-300.